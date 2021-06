FCA-Kaderplaner Timon Pauls arbeitete schon mit 14 Jahren als Scout

Plus Timon Pauls ist sich als Jugendlicher sicher: Als Fußballer schafft er es nicht in die Bundesliga. Mit 29 Jahren ist er trotzdem dort angekommen - als Kaderplaner beim FCA.

Erfahrung ist oft ein wichtiger Wegbegleiter. Erfahrung sammelt sich mit den Lebensjahren. So gesehen gibt es in diesem Bereich einen Mangel bei Timon Pauls, den aber macht er damit wett, dass er seine Karriere als Spielerbeobachter und Kaderplaner sehr früh begonnen hat. Mittlerweile ist er 29 Jahre alt und beim FC Augsburg für die Zusammenstellung des Bundesliga-Kaders zusammen mit Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter verantwortlich. Eine verantwortungsvolle Aufgabe für einen, der jünger ist als ein Teil der Augsburger Bundesliga-Profis.