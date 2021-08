FCA-Kapitän Gouweleeuw: "Viele haben jetzt mehr Vertrauen"

Plus Kapitän Jeffrey Gouweleeuw spricht über die Ziele des FC Augsburg, was unter Markus Weinzierl besser wird und wie er sich seine weitere Karriere vorstellt.

Herr Gouweleeuw, die Bundesliga steht in den Startlöchern. Für den FC Augsburg ist es die elfte Erstliga-Saison in Folge.