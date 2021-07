FCA-Keeper Gikiewicz will sich einen Traum erfüllen

Plus Nach langer Suche kehrt auf der Torhüterposition Konstanz ein. Der 33-Jährige soll ein wichtiger Erfolgsfaktor bleiben - und übt Kritik an der vergangenen Saison.

Torwarttrainer Kristian Barbuscak ist gnadenlos. Einen Tennisball nach dem anderen jagt er mit dem Schläger Richtung Rafal Gikiewicz. Schnell reagiert der Torwart des FC Augsburg. Links, rechts, links - Gikiewicz wehrt die kleinen gelben Filzkugeln katzenartig ab.