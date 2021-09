FCA-Manager Reuter poltert: "Schlechteste Halbzeit meiner Mannschaft"

Plus Der Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter und Trainer Markus Weinzierl müssen nach der 0:3-Niederlage gegen Freiburg eine lange Mängelliste erstellen.

Als der schwarze Mannschaftsbus des FC Augsburg um kurz nach 20 Uhr das Dreisamstadion verließ, waren die Vorhänge zugezogen, das Licht im Bus stark abgedimmt, dem Anlass entsprechend. Vier Stunden trostlose Fahrt lagen vor den Spielern des FCA, auch wenn der Luxusliner komfortabel ausgestattet ist. Mit 0:3 (0:3) hatte der FCA das letzte Spiel des SC Freiburg im betagten Dreisamstadion verloren und so den Gastgebern eine rauschende Abschiedsparty ermöglicht. Der FCA hingegen verließ den Ort der Feierlichkeiten mit einem heftigen Kater.