FCA-Neuzugang Niklas Dorsch verzichtet auf Olympia

Statt drei Spieler wird der FC Augsburg nur noch zwei Profis für die Spiele in Tokio abstellen. Die Entscheidung ist dem 23-Jährigen nicht leicht gefallen.

Nun herrscht Gewissheit: Neuzugang Niklas Dorsch wird nicht an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. Dies teilte der FC Augsburg am Freitagmittag mit. Statt in Japan wird Dorsch in Österreich weilen. Am Walchsee in Tirol bereitet sich der Fußball-Bundesligist ab Samstag eine Woche lang auf die kommende Pflichtspielsaison vor.

Am Donnerstag hatte Dorsch beim FCA einen Fünf-Jahresvertrag unterschrieben. Offen geblieben war, ob er nach Felix Uduokhai und Marco Richter der dritte Augsburger sein würde, der am olympischen Fußballturnier teilnimmt. Doch der 23-Jährige, der in diesem Sommer bereits mit der U21-Nationalmannschaft den EM-Titel gewonnen hat, verzichtete auf die Teilnahme.

„Durch den Vereinswechsel war ich in einer Zwickmühle. Einerseits will man das einmalige Erlebnis einer Teilnahme an den Olympischen Spielen natürlich wahrnehmen. Andererseits will ich natürlich auch so schnell wie möglich beim FCA ankommen, die Mannschaft kennenlernen und die speziellen fußballerischen Inhalte verinnerlichen", erklärte Dorsch in einer Mitteilung des Vereins. Der FCA schenke ihm großes Vertrauen, das er gerne von Anfang an zurückzahlen möchte. Dorsch weiter: "Dazu braucht es eine gemeinsame Vorbereitung mit dem Team, um zum Start der Saison bestens vorbereitet zu sein."

FC Augsburg stellt Marco Richter und Felix Uduokhai für Olympia ab

Für Trainer Markus Weinzierl und Sportgeschäftsführer Stefan Reuter sind das zweifelsohne gute Nachrichten. Dorsch war im Team von U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz als Führungsspieler vorgesehen gewesen, jetzt bleibt der 23-Jährige bei seinem künftigen Klub und wird die Vorbereitung mitmachen. Reuter erklärte: "Wir haben mit Marco Richter und Felix Uduokhai bereits zwei Spieler für die Olympischen Spiele abgestellt und unterstützen den DFB sehr gerne. Allerdings ist es bei Niklas Dorsch natürlich eine besondere Situation, wenn er neu zu einem Verein kommt und die Teamkollegen und Abläufe erst noch kennenlernen muss. Da ist eine Vorbereitung mit dem Team enorm wichtig."

Lesen Sie dazu auch