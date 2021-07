FCA-Neuzugang Niklas Dorsch zu Olympia-Verzicht: „Das war nicht einfach“

Plus Im ersten Interview nach seinem Wechsel spricht Niklas Dorsch über Wortspiele, den Sauerbraten seiner Oma und darüber, warum er nicht mit nach Japan fliegen wird.

Das Internet ist voll von Wortspielen und anderen Andeutungen. Etliches klingt abgedroschen und platt, etwa „Der FC Augsburg angelt sich Dorsch“ oder „Ein dicker Fisch für Weinzierl“. Anderes hingegen lässt schmunzeln. So hat der Fußball-Bundesligist selbst auf humorvolle Weise den Wechsel des 23-Jährigen erst angekündigt und später als vollzogen vermeldet. Sportgeschäftsführer Stefan Reuter zog als animierter Angler in einem Filmchen den Neuzugang aus dem Wasser.