FCA-Niederlage gegen Hoffenheim: Am Ende sind die Fans schnell weg

Plus 9124 Zuschauer sehen das 0:4 des FC Augsburg in der WWK-Arena gegen Hoffenheim. Die Schlussphase sorgt für einigen Frust.

Samstagnachmittag, kurz vor 15 Uhr: Es war fast wie früher. Die Fans strömten aus der Straßenbahn und marschierten zur WWK-Arena. Auf den Anfahrtsstraßen zum Stadion stockte der Verkehr, vor allem vor den Parkplätzen. Der FC Augsburg empfing am ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga 1899 Hoffenheim. Und endlich waren wieder Zuschauer zugelassen. Maximal 10700 Fans hätten dabei sein können, letztlich wurden es 9124. Die Partie also war trotz des geringen Kontingents nicht ausverkauft. Ein Problem, das der FCA mit vielen anderen Bundesligisten teilt.