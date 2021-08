FC Augsburg

15:45 Uhr

FCA-Pleite: Wo sich Vargas und Co. offensiv steigern müssen

Die beste Torchance des FC Augsburg: Ruben Vargas schießt am linken Pfosten vorbei und verpasst die Führung. Gegen Eintracht Frankfurt will der Schweizer das besser machen.

Plus Trainer Markus Weinzierl hatte gegen Hoffenheim eine mutige, attraktive Spielweise angekündigt. An der Umsetzung mangelte es. Das sagt Ruben Vargas dazu.

Von Johannes Graf

Im Nachgang der Bundesliga-Begegnung zwischen dem FC Augsburg und der TSG Hoffenheim sprachen viele über diese eine Szene. Mit Bedeutung wurde sie geradezu überhäuft. 20 Minuten waren absolviert, als Fredrik Jensen seinem Mitspieler Ruben Vargas den Ball in den Lauf passte. Weil Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann sich geschickt verhielt, gab er Vargas kaum Möglichkeiten, den Ball an ihm vorbei ins Tor zu schießen. Der FCA-Angreifer versuchte es dennoch, schickte den Ball aber am linken Pfosten vorbei ins Aus. Wenige Meter von Vargas entfernt, raufte sich Florian Niederlechner die Haare. Wäre es für ihn doch ein Leichtes gewesen, einen Querpass in Hoffenheims Tor zu versenken. Vargas räumte später ein: "Das war nicht gut von mir, dass ich das Tor nicht getroffen habe."

