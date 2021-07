FC Augsburg

vor 18 Min.

FCA-Profi Alfred Finnbogason: "Will wieder richtig Spaß am Fußball haben"

Alfred Finnbogason (rechts) will fit und gesund bleiben und wieder Spaß am Fußball haben.

Plus Kein einziger Ligatreffer ist dem Isländer in der vergangenen Saison gelungen. Wie der 32-Jährige über seine Verletzungen, Stürmerfrust und künftige Länderspielreisen denkt.

Von Johannes Graf

Auf diese Fragen ist Alfred Finnbogason vorbereitet. Zu oft sind sie dem Angreifer des FC Augsburg während seiner Karriere schon gestellt worden, als dass er überrascht wäre. In jede Vorbereitung auf eine Spielzeit geht der Isländer mit der Zuversicht, über mehrere Monate hinweg gesund zu bleiben und das zu tun, was er eigentlich am besten kann: Tore schießen. Seine Torquote im Augsburger Trikot war in seinen ersten Spielzeiten beeindruckend, im fitten Zustand traf der 32-Jährige in einer Saison regelmäßig zweistellig. Problem nur: Seit zwei Jahren ist er kaum noch fit gewesen. Und wenn er sich wieder in die Startelf gespielt hatte, ereilte ihn meist die nächste Verletzung. Also: Bleibt er in dieser Spielzeit gesund und wird er jener Torgarant, der er einmal für den FCA war?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen