FCA-Profi Fredrik Jensen ist bereit für den Start

Fredrik Jensen möchte in der neuen Saison auf sich aufmerksam machen. Der Finne hatte zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, nun aber sei er richtig fit.

Plus Nach Verletzungen ist Jensen endlich fit. Beim Auftakt gegen Hoffenheim wird er wohl in der Startelf des FCA stehen. Warum ihn die EM so beeindruckt hat.

Von Marco Scheinhof

Fredrik Jensen hatte es häufig versucht. Mit dem Fuß, mit dem Kopf, aus der Ferne und aus wenigen Metern. Er war eifrig, schließlich war das Pokalspiel in Greifswald für ihn eine gute Bewerbungschance. Ruben Vargas war gesperrt wegen seiner Roten Karte, also durfte Jensen auf der linken Offensivseite beginnen. Zunächst agierte er unglücklich, vor allem als er den Ball gegen den Kopf von Greifswalds Torwart Adam Marczuk schoss, als die Partie schon unterbrochen war. Nach der Pause aber gelang ihm nach Vorlage von Iago ein sehenswerter Kopfballtreffer. „Das war typischer Pokal, ein schwieriges Spiel. Wir sind weitergekommen, das zählt. Wir können und müssen aber besser spielen“, meinte Jensen. Im Idealfall schon am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Bundesliga-Auftakt gegen 1899 Hoffenheim.

