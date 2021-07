FC Augsburg

10:15 Uhr

FCA-Profi Michael Gregoritsch: "Ich will auf jeden Fall in Augsburg bleiben"

Plus Nach zwei schwächeren Jahren sucht der Österreicher Michael Gregoritsch beim FC Augsburg Anschluss. Wie er sich seine Zukunft vorstellt und was er an sich verändern will.

Von Johannes Graf

Vielleicht liegt es an der Heimat, der herrlichen Umgebung, den Bergen, dem Walchsee und den sonnigen Aussichten auf der Hotelterrasse. Vielleicht auch an der Europameisterschaft. Oder an der Vorstellung, wieder beim FC Augsburg an Bedeutung zu gewinnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

