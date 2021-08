FCA: Schromm soll neuer Nachwuchsleiter werden

Zuletzt war der Posten im Nachwuchszentrum des Fußball-Bundesligisten unbesetzt. Claus Schromm würde den Weg einschlagen, den einst Manuel Baum ging.

Auf der Suche nach einem Cheftrainer für sein Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) scheint der FC Augsburg fündig geworden zu sein. Wie der Kicker berichtet, soll Claus Schromm diese Aufgabe künftig übernehmen. Der Bundesligist bestätigte die Personalie am Sonntag auf Nachfrage nicht. Schromm, 52, war jahrelang für die SpVgg Unterhaching als Trainer oder Sportlicher Leiter tätig. Der Uefa-Pro-Lizenzinhaber würde auf Alexander Frankenberger folgen, der inzwischen ausschließlich die U19-Mannschaft des FCA trainiert.

Schromm soll Talente zu Profifußballern formen

Im Juni hatte Frankenberger seinen Posten als Nachwuchschef abgegeben, um sich vollends auf seine Aufgabe als A-Jugend-Bundesligatrainer konzentrieren zu können. Der Klub hätte sich auch einen anderen Trainer für seine U19 suchen können, entschied sich aber für die große Lösung und eine indirekte Rückstufung Frankenbergers. Schromm soll nun die Leitung des Nachwuchses übernehmen und Talente zu Profifußballern formen.

Derzeit wird auf der Anlage an der Donauwörther Straße ein Internats- und Funktionsgebäude errichtet, schon in den vergangenen Jahren zuvor hatte der FCA in Plätze und Infrastruktur investiert. Schromm wird also aussichtsreiche Voraussetzungen vorfinden, um erfolgreiche Nachwuchsarbeit zu betreiben. Wie sich diese wirtschaftlich bezahlt machen kann, zeigten zuletzt die Transfers der Eigengewächse Kevin Danso und Marco Richter. Danso wechselt für 5,5 Millionen Euro Ablöse zum französischen Erstligisten RC Lens, Richter für 7 Millionen Euro zu Hertha BSC. Bonuszahlungen könnten diese Summen nochmals um 3 Millionen Euro erhöhen.

Parallelen zwischen Claus Schromm und Manuel Baum

Schromm hatte im Frühjahr seinen Posten als Sportlicher Leiter in Unterhaching ruhen lassen, letztlich kam dies einem schleichenden Abgang gleich. Nun schlägt er einen Weg ein, den Manuel Baum einst gegangen ist. Auch Baum lernte den FCA als Cheftrainer im Nachwuchs kennen, ehe er im Dezember 2016 nach dem Rauswurf von Dirk Schuster zum Bundesligatrainer befördert wurde. Zwischen 2012 und 2014 hatten Baum und Schromm in unterschiedlichen Funktionen bei der SpVgg Unterhaching zusammengearbeitet. Baums Zeit beim FCA ist beendet, die von Schromm wird wohl in Kürze beginnen.

