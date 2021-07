FCA-Spieler Richter und Uduokhai fahren zu Olympia

Die beiden Augsburger werden bei den Olympischen Spielen in Tokio für Deutschland spielen. Dem FCA fehlen sie damit zu großen Teilen der Vorbereitung.

Philipp Max hatte diese Erfahrung zuletzt. 2016 war es, als der damalige Fußballer des FC Augsburg bei den Olympischen Sommerspielen in Brasilien Silber gewann. Im Finale unterlag die deutsche Mannschaft dem Gastgeber im Elfmeterschießen. Eine Medaille hatte Max allerdings im Gepäck auf der Heimreise nach Augsburg. Der Linksverteidiger hat mittlerweile den FCA verlassen, er ist vor einem Jahr nach Eindhoven gewechselt. Zwei aktuelle Augsburger Spieler aber könnten es ihm in diesem Sommer gleichtun: Felix Uduokhai und Marco Richter stehen im deutschen Aufgebot für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August).

„Wir freuen uns natürlich für die beiden, dass sie Deutschland bei Olympia vertreten dürfen“, sagte Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA. Beide hätten sich die Nominierung durch ihre Leistungen vollauf verdient. So sehr die Freude über die Teilnahme ist, so sehr werden beide in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison fehlen. Dennoch war den FCA-Verantwortlichen klar, dass sie den Spielern die Möglichkeit der Teilnahme auf jeden Fall geben wollen. Zumal sich Uduokhai von seiner Verletzung aus dem Endspurt der vergangenen Saison vollständig erholt hat und somit auch von den Ärzten keine Zweifel an einer Teilnahme mehr bestanden. Sollte die deutsche Mannschaft ins Finale vorstoßen, würden Uduokhai und Richter auch in der ersten Pokalrunde in Greifswald fehlen.

Olympische Spiele in Tokio: Marco Richter freut sich auf ein weiteres Highlight

„Ich bin froh, dass ich nach meiner Verletzung zum Ende der letzten Saison rechtzeitig fit geworden bin und es mit der finalen Nominierung geklappt hat“, sagte Felix Uduokhai. Auch bei Richter ist die Freude groß. „Schon die U21-EM vor zwei Jahren war eine großartige Erfahrung. Ich bin sicher, dass die Olympischen Spiele ein weiteres Highlight werden“, sagte der Offensivspieler. Durch die Finalteilnahme 2019 hatte die deutsche Mannschaft das Ticket für Tokio gelöst. Richter hatte bei dieser EM drei Tore erzielt. Nun kann er sich auf der Bühne Olympia präsentieren. In der Gruppenphase trifft die deutsche Mannschaft auf Brasilien (Donnerstag, 22. Juli, 13.30 Uhr), Saudi-Arabien (Sonntag, 25. Juli, 13.30 Uhr) und die Elfenbeinküste (Mittwoch, 28. Juli, 10 Uhr).

19 Spieler hat Kuntz nominiert, darunter die Routiniers Max Kruse (Union Berlin) und Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg). „Mit diesem Team wollen wir so weit wie möglich kommen und um die Medaillen mitspielen“, sagte Kuntz. In seinem Kader stehen zudem sieben frisch gekürte U21-Europameister.