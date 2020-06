08:13 Uhr

FC Augsburg: FCA-Spielplan der Saison 2019/20 in der Bundesliga

Den Spielplan des FC Augsburg für die Bundesliga-Saison 2019/20 finden Sie in diesem Artikel. Der Zeitplan umfasst Termine für Heimspiele und Auswärtsspiele.

Der Bundesliga-Spielplan des FC Augsburg nach der Corona-Pause steht fest. Hier erfahren Sie, wann die Spieltage stattfinden und gegen welche Gegner der FCA antritt. Diese Inflos liefern wir sowohl für die Heimspiele als auch für die Auswärtsspiele.

Die Saison hatte für den FC Augsburg am 17. August 2019 gegen Dortmund begonnen. Der letzte Spiel steht für den FCA am 27. Juni 2020 gegen RB Leipzig an.

Nachfolgend finden Sie den Spielplan und alle Termine für den FC Augsburg in der Bundesliga für die Saison 2019 / 2020:

FC Augsburg: Spielplan in der Bundesliga 2019/20 - die Hinrunde

01. 17.08.2019, 15.30 Uhr: Borussia Dortmund - FC Augsburg

17.08.2019, 15.30 Uhr: - 02. 24.08.2019, 15.30 Uhr: FC Augsburg - 1. FC Union Berlin

24.08.2019, 15.30 Uhr: - 03. 01.09.2019, 15.30 Uhr: Werder Bremen - FC Augsburg

01.09.2019, 15.30 Uhr: - 04. 14.09.2019, 15.30 Uhr: FC Augsburg - Eintracht Frankfurt

14.09.2019, 15.30 Uhr: - 05. 21.09.2019, 15.30 Uhr: SC Freiburg - FC Augsburg

21.09.2019, 15.30 Uhr: - 06. 28.09.2019, 15.30 Uhr: FC Augsburg - Bayer Leverkusen

28.09.2019, 15.30 Uhr: - 07. 06.10.2019, 13.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg

06.10.2019, 13.30 Uhr: Borussia - 08. 19.10.2019, 15.30 Uhr: FC Augsburg - Bayern München

19.10.2019, 15.30 Uhr: - 09. 27.10.2019, 15.30 Uhr: VfL Wolfsburg - FC Augsburg

27.10.2019, 15.30 Uhr: - 10. 03.11.2019, 18.00 Uhr: FC Augsburg - FC Schalke 04

03.11.2019, 18.00 Uhr: - 11. 09.11.2019, 15.30 Uhr: SC Paderborn 07 - FC Augsburg

09.11.2019, 15.30 Uhr: - 12. 24.11.2019, 15.30 Uhr: FC Augsburg - Hertha BSC Berlin

24.11.2019, 15.30 Uhr: - 13. 30.11.2019, 15.30 Uhr: 1. FC Köln - FC Augsburg

30.11.2019, 15.30 Uhr: - 14. 07.12.2019, 15.30 Uhr: FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05

07.12.2019, 15.30 Uhr: - 15. 13.12.2019, 20.30 Uhr: 1899 Hoffenheim - FC Augsburg

13.12.2019, 20.30 Uhr: - 16. 17.12.2019, 20.30 Uhr: FC Augsburg - Fortuna Düsseldorf

17.12.2019, 20.30 Uhr: - 17. 21.12.2019, 15.30 Uhr: RB Leipzig - FC Augsburg

Spielplan des FC Augsburg in der Bundesliga 2019/20 - FCA-Zeitplan der Rückrunde

18. 18.01.2020, 15.30 Uhr: FC Augsburg - Borussia Dortmund

18.01.2020, 15.30 Uhr: - 19. 25.01.2020, 15.30 Uhr: 1. FC Union Berlin - FC Augsburg

25.01.2020, 15.30 Uhr: - 20. 01.02.2020, 15.30 Uhr: FC Augsburg - Werder Bremen

01.02.2020, 15.30 Uhr: - 21. 07.02.2020, 20.30 Uhr: Eintracht Frankfurt - FC Augsburg

07.02.2020, 20.30 Uhr: - 22. 15.02.2020, 15.30 Uhr: FC Augsburg - SC Freiburg

15.02.2020, 15.30 Uhr: - 23. 23.02.2020, 15.30 Uhr: Bayer Leverkusen - FC Augsburg

23.02.2020, 15.30 Uhr: - 24. 29.02.2020, 15.30 Uhr: FC Augsburg - Mönchengladbach

29.02.2020, 15.30 Uhr: - 25. 08.03.2020, 15.30 Uhr: Bayern München - FC Augsburg

08.03.2020, 15.30 Uhr: - 26. 16.05.2020, 15.30 Uhr: FC Augsburg - VfL Wolfsburg

16.05.2020, 15.30 Uhr: - 27. 24.05.2020, 13.30 Uhr: FC Schalke 04 - FC Augsburg

24.05.2020, 13.30 Uhr: - 28. 27.05.2020, 20.30 Uhr: FC Augsburg - SC Paderborn 07

27.05.2020, 20.30 Uhr: - 29. 30.05.2020, 15.30 Uhr: Hertha BSC Berlin - FC Augsburg

30.05.2020, 15.30 Uhr: - 30. 07.06.2020, 18.00 Uhr: FC Augsburg - 1. FC Köln

07.06.2020, 18.00 Uhr: - 31. 14.06.2020, 15.30 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg

14.06.2020, 15.30 Uhr: - 32. 17.06.2020, 20.30 Uhr: FC Augsburg - TSG 1899 Hoffenheim

17.06.2020, 20.30 Uhr: - 33. 20.06.2020, 15.30 Uhr: Fortuna Düsseldorf - FC Augsburg

20.06.2020, 15.30 Uhr: - 34. 27.06.2020, 15.30 Uhr: FC Augsburg - RB Leipzig

Lust auf noch mehr Fußball? Dann hören Sie sich hier unseren Podcast mit FCA-Kapitän Daniel Baier an:

