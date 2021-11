FCA-Stürmer wollen keine Punkte mehr teilen

Plus Florian Niederlechner und Alfred Finnbogason wollen bis zur Winterpause um die 20 Punkte auf dem Augsburger Konto haben. Nur: der nächste Gegner heißt FC Bayern.

Als Florian Niederlechner die letzten Worte der Geschichte vom heiligen Sankt Martin von der großen LED-Leinwand in der WWK-Arena vorgelesen hatte, brandete Applaus auf im Familienblock. Dort saßen die Kinder aus dem Mini- und Kids-Club des Bundesligisten mit ihren Eltern, die zuvor beim traditionellen Laternen-Umzug Sankt Martin mit dem Pferd begleitet hatten. Am Martinstag gedenken Menschen dem Heiligen Martin von Tours. Der barmherzige Bischof schenkte der Sage nach einst seinen Mantel einem frierenden Bettler.