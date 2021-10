FC Augsburg

vor 20 Min.

FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz will Bielefeld ausbremsen

Rafal Gikiewicz (vorne) unterstützte die neuen Schülerlotsen der Schiller-Volksschule in Lechhausen.

Plus Bis Weihnachten plant der FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz mit 20 Punkten auf dem Konto des Bundesligisten. Darum muss gegen Arminia Bielefeld ein Sieg her.

Von Robert Götz

Dass Rafal Gikiewicz für diesen Termin schon um 7.30 Uhr an die Schiller-Volkshochschule im Augsburger Stadtteil Lechhausen kommt, macht dem Torwart des FC Augsburg nichts aus. „Ich stehe jeden Tag um sieben Uhr auf.“ Schließlich müssen seine Kinder Matusz (3) und Piotr (11) in die Kita und in die Schule. Darum ist er auch für das Thema Schulwegsicherheit sensibilisiert. „Dass die Kinder Verkehrsregeln lernen und einhalten, ist ganz wichtig“, sagt der fußballspielende Familienvater.

