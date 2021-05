FC Augsburg

So bereitet sich der FC Augsburg auf die Mission Klassenerhalt vor

Plus Gegen Bremen will der FCA alle Abstiegssorgen loswerden, bevor es zum FC Bayern geht. Kein Wunder, dass das Quarantäne-Traininglager weniger locker aussieht als beim Meister.

Von Robert Götz

Am Mittwoch nach dem Nachmittagstraining hieß es für die Spieler des FC Augsburg einrücken in das Quarantäne-Trainingslager, das die DFL für alle Bundesligisten bis zum Saisonfinale vorgeschrieben hatte. Während der FC Bayern diese Maßnahme im Vier-Sterne-Ressort Achental in Grassau am Chiemsee mit angeschlossenem 18-Loch-Golfplatz für einen Art Familienurlaub mit Spielerfrauen und Kindern nützt, geht es beim FCA nicht ganz so locker zu.

