FCA gibt Entwarnung: Niederlechner kann wohl gegen Bayern spielen

Plus Der FC Augsburg kann wohl mit Stürmer Florian Niederlechner für das nächste Heimspiel am Freitag gegen den FC Bayern München planen.

Für Florian Niederlechner, 30, gab es am Montag ein erstes Aufatmen. Die Verletzung seines Sprunggelenkes, die sich der Stürmer des FC Augsburg bei der 0:1-Niederlage beim VfL Wolfsburg zugezogen hatten, erwies sich als nicht so schwerwiegend. "Es handelt sich um ein Prellung", teilte ein Sprecher des Bundesligisten mit. Wann Niederlechner wieder ins Training einsteigen kann, wird kurzfristig entschieden.