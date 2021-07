FC Augsburg

vor 51 Min.

FCA im Trainingslager: So lief die erste Einheit mit Neuzugang Niklas Dorsch

Der FC Augsburg bereitet sich am Walchsee in Österreich auf die neue Saison vor.

Plus Unter der Sonne Tirols: Am Walchsee bereitet sich der Fußball-Bundesligist auf die Saison vor. Am Samstagnachmittag stand die erste Einheit an.

Von Johannes Graf

Stahlblauer Himmel, Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Im Hintergrund ragt das imposante Kaisergebirge in den Himmel, ein paar Meter entfernt liegt das Luxushotel Seehof in Kranzach, an dessen Poolanlage Urlauber die Seele baumeln lassen. Markus Weinzierl schätzt diesen Ort allerdings weniger wegen der Aussicht und des unübersehbaren Erholungsfaktors, vielmehr findet der 46-Jährige hier seine gewünschten Bedingungen vor, um die Fußballprofis des FC Augsburg auf die Saison vorzubereiten.

