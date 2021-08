FCA lässt gegen Hoffenheim Gästefans ins Stadion

Über 10.000 Zuschauer sind beim Bundesligaauftakt des FC Augsburg erlaubt. Der FCA ermöglicht auch Auswärtsfans den Zutritt.

Da der maßgebliche Inzidenzwert für die Stadt Augsburg am heutigen Montag unter 35 liegt, darf der FC Augsburg am Samstag zum Saisonauftakt im Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim bis zu 10.700 Zuschauerinnen und Zuschauer in die Arena lassen (15.30 Uhr, Sky). "Wir sind froh, dass wir für unseren Heimspielauftakt am Wochenende endlich Planungssicherheit haben und den Ticketverkauf starten können", sagt Michael Ströll, Geschäftsführer des FCA. "Es wäre sowohl organisatorisch in der Kürze der Zeit als auch wirtschaftlich eine weitere Herausforderung für uns gewesen, wenn wir aufgrund von einzelnen weiteren Infektionen und einer Überschreitung des Grenzwertes anstelle der 10.700 Zuschauer nur 1.500 Besucher hätten zulassen dürfen." Der FCA plädiert dafür, dass bei der Wiederzulassung der Zuschauer weitere Parameter wie unter anderem fortschreitende Impfquoten oder eine Hospitalisierungsrate Berücksichtigung finden und zukünftig eine bessere Planbarkeit für die Spiele besteht.

14 Bilder Der FCA im Trainingslager: Testspiel-Remis und Ärger über Danso Foto: Klaus Rainer Krieger

FC Augsburg lässt Gästefans in sein Stadion

Nun startet am heutigen Montag um 15 Uhr der Ticketvorverkauf. Die Sitzplätze stehen im „Schachbrettmuster“ zur Verfügung. Das bedeutet, dass immer ein Platz frei bleiben muss und die vordere bzw. hintere Reihe jeweils versetzt genutzt werden müssen. Auch die Ulrich-Biesinger-Tribüne sowie der Gästebereich sind nun mit Sitzplätzen ausgestattet worden.

Der FCA stellt auch der TSG 1899 Hoffenheim Tickets für Gästefans zur Verfügung, obwohl dies erst zu einem späteren Zeitpunkt durch Verbandvorgaben verpflichtend wird. „Auswärtsfans gehören für den FC Augsburg zur Fankultur. Daher war für uns klar, dass wir bereits zum ersten Heimspiel der Saison auch unseren Gästen Tickets zur Verfügung stellen wollen, sobald dies im Hygienekonzept möglich wird“, sagt Michael Ströll. (AZ)

