FCA landet viralen Hit mit witzigem Video zum Bundesliga-Spielplan

Mit einem Video zum neuen Bundesligaspielplan landet der FC Augsburg einen viralen Hit: 2,6 Millionen Mal wurde der Clip bereits angeklickt.

Vor dem Saisonstart hat die Social-Media-Abteilung des FC Augsburg einen Treffer der besonderen Art gelandet: Zur Vorstellung des Bundesliga-Spielplans zur Saison 2021/22 am Freitag hatte der FCA auf seiner englischsprachigen Twitter-Seite ein Video vorbereitet, das die Reihenfolge der gegnerischen Mannschaften anhand von witzigen Kurzclips abbildet.

Bei Eintracht Frankfurt, gegen das der FCA am zweiten Spieltag sein erstes Auswärtsspiel bestreitet, ist etwa ein ausländischer Kommentator zu sehen, der beim Versuch, "Eintracht Frankfurt" auszusprechen, aus dem Lachen nicht mehr herauskommt.

Der FCA sammelte mit dem Video 2,6 Millionen Klicks

Bei Bayer Leverkusen wird der vor allem in Social Media gerne verwendete Schreibfehler "Bayern Leverkusen" zitiert. Und für Mainz 05 sind Möwen aus einem Animationsfilm eingeblendet, die auf englisch "mine, mine, mine" rufen. Also so wie Mainz eben.

Der im Retrolook gehaltene Film kommt bestens an: Bis Montagmittag wurde der Clip 2,6 Millionen Mal abgespielt und sammelte auf Twitter 117.000 Likes. Fast 40.000 Mal wurde das Video retweetet. Auch die sportliche Konkurrenz klatschte Beifall: Bayer Leverkusen kommentierte den Post mit einem lachenden Smiley und einer klatschenden Hand.

Das Portal 11Freunde fordert einen Oscar für den FCA

Für das Portal 11Freunde ist das Video titelreif: "Ernst­haft, ein Video, so gut, dass es als bester Kurz­film für den Oscar nomi­niert werden sollte – oder ein­fach nur die Szene zum 16. Spieltag." Das Fachmagazin Meedia kürte das Video in seiner Trendanalyse zum erfolgreichsten Tweet des vergangenen Wochenendes und nannte den knapp zwei Minuten langen Clip "ein grandioses kleines Video".

Wenn die sportlichen Leistungen des FC Augsburg in etwa der der Social-Media-Abteilung entsprechen, sollte man sich um den FCA in der kommenden Bundesliga-Saison - es ist die elfte in Folge für den Klub - keine Gedanken machen müssen. Am Donnerstag startet der FC Augsburg mit seinem Trainer Markus Weinzierl in die Vorbereitung für die neue Spielzeit. (eisl)