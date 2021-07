FCA verlängert Vertrag mit Torwart Rafal Gikiewicz

Der Pole Rafal Gikiewicz war der Spieler der Saison beim FC Augsburg. Nun wurde der Vertrag mit dem Schlussmann verlängert.

Alle anderen Spieler des FC Augsburg haben die anstrengende Vormittagseinheit bereits hinter sich, als Niklas Dorsch auf dem Platz nahe des mondänen Hotels eintrifft. Trainer Markus Weinzierl hat derzeit nicht allzu viele Profis zur Verfügung, daher muss er den Spagat schaffen: zwischen körperlicher Basis für eine ausgedehnte Saison und ausreichend Ruhephasen.

Neuzugang Dorsch, der im defensiven Mittelfeld abräumen und gestalten soll, wird folglich behutsam herangeführt. Ob der 23-Jährige in den Testspielen gegen Qarabag FK (Donnerstag, 18 Uhr) und den FC Ingolstadt (Freitag, 15.30 Uhr) zum Einsatz kommen wird, ließ Weinzierl offen. Tendenz ja - weil Weinzierl ohne die Nationalspieler und Olympioniken Alternativen fehlen.

Die FCA-Führung muss zur DFL-Sitzung nach Frankfurt

Am Dienstag hatte sich die gesamte Schar Verantwortlicher auf dem Areal in Kranzach eingefunden. Sportgeschäftsführer Stefan Reuter ist schon länger da. Mit Cap tigert er die Seitenlinie entlang. Finanzgeschäftsführer Michael Ströll weilt für einen Tag bei der Mannschaft, ehe er am Mittwoch zur DFL-Sondersitzung in Frankfurt erwartet wird. Eine Veranstaltung mit Explosionspotenzial, schließlich wird einmal mehr um den Einfluss von Konzernen und Investoren bei den Klubs debattiert. Stichwort: 50+1.

Auch als Zuschauer neben der Seitenlinie: Präsident Klaus Hofmann, dem Besuche in Trainingslagern wichtig sind. Vermitteln sie doch Nähe zur Mannschaft.

Doch diese ist bislang noch arg reduziert. Um die 20 Spieler befinden sich meist im Mannschaftstraining, der Rest trainiert individuell oder absolviert ein Regenerations- oder Fitnessprogramm im Hotel. So fehlten am Dienstagvormnittag Jan Moravek und Noah Sarenren Bazee auf dem Rasen unweit des Walchsees. Linksverteidiger Iago dürfte demnächst ins Teamtraining einsteigen, Tim Civeja wird wohl noch länger brauchen. Mads Pedersen (Leistenbeschwerden) ist gar nicht erst mit nach Tirol gereist, Reece Oxford erholt sich im Hotel von einem arthroskopischen Eingriff im Knie, an Krücken humpelt er manchmal zum Platz.

Mit Jozo Stanic hat ein Innenverteidiger den FCA für eine weitere Spielzeit verlassen. Erneut soll er bei einem Drittligisten Spielpraxis und Profierfahrung sammeln. Nach dem FSV Zwickau wird er diesmal an den SV Wehen Wiesbaden verliehen. Zuvor verlängerte der FCA den Vertrag mit dem 22-jährigen Abwehrspieler um ein Jahr bis Sommer 2024. Stanic hatte am Sonntag ein letztes Mal mit dem FCA-Team trainiert, am Montag verabschiedete er sich von seinen bisherigen Kollegen und verabschiedet sich zu seinem künftigen Klub.

Gikiewicz bleibt mindestens bis 2023 beim FC Augsburg

Derweil wurde der bis 2022 laufende Vertrag mit Torwart Rafal Gikiewicz offiziell bis Sommer 2023 verlängert, mit einer Option für ein weiteres Jahr. "Ich fühle mich mit meiner Familie richtig wohl in Augsburg und im Verein, so dass der FCA immer der erste Ansprechpartner für mich war", erklärte der Torwart in einer Vereinsmitteilung. Reuter freute sich über Konstanz auf der Torhüterposition".

Geschäftsführer Sport Stefan Reuter wird in der Stellungnahme des Vereins wie folgt zitiert: "Wir freuen uns, dass wir mit der Vertragsverlängerung von Rafał weiter Konstanz auf der Torhüterposition für die kommenden Jahre sicherstellen können. In der abgelaufenen Saison war Rafał ein starker Rückhalt für die Mannschaft. Er hat großen Ehrgeiz und noch viele Ziele, die er mit dem FC Augsburg erreichen will."