FCA verlängert mit Co-Trainer Maurer und verleiht Petkov

Der FC Augsburg bastelt weiter an seinem Kader und Funktionsteam für die neue Saison: Nun scheint das Trainerteam komplett zu sein.

Der Ex-Löwe bleibt beim FC Augsburg: Wie der Bundesligist bekannt gab, wird Co-Trainer Reiner Maurer weiterhin als Co-Trainer für den FCA arbeiten. Der Vertrag mit dem Mindelheimer, der zusammen mit Markus Weinzierl in der Spätphase der vergangenen Saison zum FCA gestoßen war, wird bis zum 30. Juni 2022 verlängert.

Beim FC Augsburg wird die Erfahrung des 61-Jährigen, der bereits zweimal den TSV 1860 München (7/2010 bis 11/2012 und 12/2004 bis 01/2006) trainierte und schon Klubs aus Griechenland und Thailand trainierte, geschätzt. Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter wird in der Stellungnahme des Vereins sie folgt zitiert: "Reiner bringt viel Erfahrung aus seiner langen Tätigkeit im Trainergeschäft mit und wir haben sehr schnell gemerkt, dass die Zusammenarbeit mit ihm sehr gut passt. Daher wurde der Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert."

Lukas Petkov erhält Profivertrag beim FC Augsburg und wechselt zum SC Verl

Auch beim Spielerkader gibt es Neuigkeiten: Lukas Petkov, der im letzten Saisonspiel beim FC Bayern München sein Bundesliga-Debüt gab, hat beim FC Augsburg einen Profivertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben. In der kommenden Saison wird er aber an den SC Verl in die 3. Liga ausgeliehen. Über die Wechselmodalitäten wurde zwischen den Klubs Stillschweigen vereinbart.

Petkov, der als gebürtiger Friedberger seit 2008 im Nachwuchsleistungszentrum des FCA alle Nachwuchs-Teams durchlaufen hat, wird wie folgt zitiert: "Es ist mein großes Ziel, viele weitere Bundesliga-Spiele für den FCA zu machen. Über die Leihe nach Verl bekomme ich bereits in der kommenden Saison die Chance, regelmäßig im Profibereich auf dem Spielfeld zu stehen, weshalb ich mich freue, dass dieser Wechsel geklappt hat."

Reuter erhofft sich von dem Leihgeschäft einen Gewinn für alle Beteiligten: "Für Lukas ergibt sich dieser Weg nun beim SC Verl und wir sind überzeugt davon, dass er in der 3. Liga zu seinen Einsatzzeiten kommen wird und sich positiv weiterentwickeln kann." (AZ, eisl)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.