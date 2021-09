FC Augsburg

vor 49 Min.

Florian Niederlechner kontrolliert Autofahrer vor Grundschule

Plus Der FCA-Stürmer unterstützt die Verkehrspolizei bei einer Kontrollaktion. Wie der 30-Jährige das findet und warum der Sonntag für ihn ein besonderer Tag wird.

Von Marco Scheinhof

Florian Niederlechner geht energisch auf das Auto zu. Mit der blinkenden Kelle in der Hand hat er dem Fahrer signalisiert, er möge doch bitte an den Rand fahren. Niederlechner muss ein ernstes Wort mit dem Fahrer reden. Der Stürmer des FC Augsburg hilft am Mittwochmorgen der Verkehrspolizei bei einer Aktion vor einer Grundschule in Haunstetten. Zusammen mit Schülern einer vierten Klasse kontrolliert Niederlechner die Einhaltung des Tempolimits.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen