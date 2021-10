FC Augsburg

vor 52 Min.

Fragezeichen hinter Einsatz von FCA-Profi Arne Maier gegen Bielefeld

Plus Der Augsburger Mittelfeldspieler muss die Pressekonferenz am Freitag absagen, steht aber wenig später auf dem Trainingsplatz. Trainer Weinzierl kann mit ihm planen.

Von Marco Scheinhof

Markus Weinzierl ist etwas zu früh dran. Um kurz vor 14 Uhr schaut er schon mal in den Pressekonferenzraum. Wenig später sitzt er auf seinem Platz am Podium – diesmal allerdings alleine. Eigentlich hätte den Trainer des FC Augsburg Arne Maier begleiten sollen. Der Mittelfeldspieler sollte vor der Partie am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Arminia Bielefeld Auskunft geben. Immerhin spielte Maier in der vergangenen Saison für die Ostwestfalen. Für ihn ist es eine besondere Partie.

