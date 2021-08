Für FCA-Profi Florian Niederlechner zählt nur der Blick nach vorne

Plus Der Stürmer des FC Augsburg hatte eine schwierige vergangene Saison. Die aber ist abgehakt, unter Markus Weinzierl will er zurück zu alter Stärke finden.

Florian Niederlechner hatte im Sommerurlaub die Gedanken schweifen lassen. Weit weg vom Fußball, weit weg von der vergangenen Saison des FC Augsburg. Er wollte nicht mehr darüber nachdenken, was alles schief gelaufen war. Er wollte die Saison einfach vergessen. Erst auf den letzten Metern hatten die Augsburger den Klassenerhalt geschafft, auch wegen des Trainerwechsels von Heiko Herrlich zu Markus Weinzierl. Für Niederlechner war es trotz des positiven Endes eine Saison mit vielen Tiefpunkten. Die Höhepunkte waren rar gesät.