Für Ruben Vargas ging bei der EM ein Kindheitstraum in Erfüllung

Plus Im Interview spricht der Schweizer über die Europameisterschaft und den verschossenen Elfmeter gegen Spanien. Und warum er beim FCA verlängert hat.

Ruben Vargas hat gleich wieder richtig Spaß. Seine Aktionen sehen gut aus, bei den Torabschlussübungen ärgert er die Torhüter des FC Augsburg regelmäßig. Weil sie bei seinen Schüssen chancenlos sind. Vargas’ Laufwege sind im Trainingsspiel durchdacht, die Ballannahme fehlerfrei, der Abschluss meist zielsicher. Es ist kaum zu merken, dass der Schweizer erst seit wenigen Tagen wieder im Mannschaftstraining dabei ist. Wegen seiner Teilnahme bei der Europameisterschaft hatte er länger Urlaub als die Kollegen.