FC Augsburg

06:03 Uhr

Für den FCA geht es nach der Mainz-Pleite einzig um den Klassenerhalt

Plus Die Profis des FC Augsburg enttäuschen in Mainz auf ganzer Linie. Torwart Rafal Gikiewicz findet klare Worte und erzählt, was nach dem 1:4 in der Kabine los war.

Von Marco Scheinhof

Irgendwann war auch Rafal Gikiewicz in den Katakomben angekommen. Der Torwart des FC Augsburg hatte zunächst noch das kleine Häufchen an Spielern angeführt, das sich in die Kurve zu den wenigen Fans traute. Später stand er vor sämtlichen Kameras am Spielfeldrand. Der Pole hatte Mitteilungsbedarf, was nach einem blamablen 1:4 in Mainz nicht überrascht. Gikiewicz ist emotional und ehrgeizig. Er kann Nachlässigkeiten so sehr leiden wie Zahnschmerzen. Also stellte sich der 33-Jährige den Fragen und fand klare Worte – während viele seiner Kollegen wortlos hinter der Tür zu den Kabinen verschwanden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen