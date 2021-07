Holt der FCA einen Spieler aus Nordamerika?

Auf der Suche nach Verstärkungen hat der FC Augsburg laut Medienbericht den Kanadier Tajon Buchanan im Blick. Der 22-Jährige könnte ein Problem beheben.

Auf der linken Abwehrseite des FC Bayern München wirbelt ein Kanadier. Alphonso Davies beeindruckt durch Technik und Geschwindigkeit und steht dafür, dass Spieler aus Nordamerika längst im europäischen Spitzenfußball Schritt halten können. Womöglich verstärkt sich in Kürze ebenso der FC Augsburg mit einem Spieler aus Übersee. Der kanadische Sportsender TSN berichtet davon, dass der Fußball-Bundesligist verstärktes Interesse an Tajon Buchanan zeigt. Laut Medienbericht hat der FCA bereits ein Angebot abgegeben, mit dem er den 22-Jährigen in die Bundesliga locken möchte.

Derzeit steht Buchanan bei New England Revolution in der amerikanischen Major League Soccer unter Vertrag. Dass der Klub das Klassement in der MLS anführt, daran hat der Außenbahnspieler seinen Anteil. In 15 Einsätzen kommt er auf sieben Scorerpunkte. In der laufenden Runde hat er endgültig den Durchbruch geschafft und auf sich aufmerksam gemacht.

Im Juni gab Tajon Buchanan sein Debüt in der Nationalmannschaft

Ehe Buchanan im Jahr 2019 als Profi debütierte, spielte er für ein Collegeteam. Im Juni absolvierte er sein erstes Länderspiel, seitdem zählt er in der kanadischen Auswahl zum Stammpersonal. Derzeit nimmt er am Gold Cup teil, der mittel- und nordamerikanschen Kontinantalmeisterschaft. Mit Kanda trifft Buchanan dort am Freitag im Halbfinale auf Mexiko. Nach dem Turnier könnte die Reise nach Europa gehen. Wobei der Spieler nicht nur beim FCA Interesse erzeugt haben soll. Weitere Angebote sollen laut TNS der belgische Club Brügge und Sporting Lissabon aus Portugal abgegeben haben.

FCA-Trainer Markus Weinzierl deutete im Trainingslager in Tirol an, dass er sich Verstärkungen wünscht. Neben der Innenverteidigung zählen die Außenverteidigerpositionen zu den Baustellen. Der brasilianische Linksverteidiger Iago trainiert zwar wieder mit der Mannschaft, ob er rechtzeitig bis zum Pflichtspielstart fit wird, ist aber nicht sicher. Womöglich muss Rechtsverteidiger Robert Gumny nach links wechseln und dort vorübergehend agieren. Ersatz-Rechtsverteidiger Raphael Framberger war in der Vergangenheit verletzungsanfällig und fiel wiederholt aus. Für Buchanan spricht zudem, dass er auf der rechten Seite sowohl defensiv als auch offensiv eingesetzt werden kann.

Schon einmal spielte ein Kanadier für den FC Augsburg

Buchanan wäre nicht der erste Kanadier in Reihen des FCA. 2010 war Marcel de Jong zum damaligen Zweitligisten gewechselt. Der Linksverteidiger ist in Ontario geboren, wuchs aber in den Niederlanden auf und besitzt zwei Nationalitäten. Im Januar 2015 verließ er den FC Augsburg. Nach Stationen in Amerika und Kanada beendete er im März seine Karriere.

