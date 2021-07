FC Augsburg II

vor 17 Min.

Zurück im Fußball-Stadion: 496 Tage Warten haben ein Ende

Plus Im Rosenaustadion durften am Wochenende wieder Zuschauer das Regionalligaspiel des FCA II besuchen. Das Stadionerlebnis hat vielen gefehlt.

Von Piet Bosse

496 Tage – so lange hat Flo Esser darauf gewartet, wieder ein Fußballspiel zu sehen, er weiß es ganz genau: „Das war bei uns in der Allianz Arena.“ Am 8. März 2020 gewann der FC Bayern in der Bundesliga gegen den FC Augsburg mit 2:0. Es war das bisher letzte Spiel in der ausverkauften Arena. Dann kam die Corona-Pandemie. Statt volle Stadien gab es erst gar kein Fußball mehr, dann über ein Jahr lang fast nur Geisterspiele. Heute, 496 Tage später, geht der 24-Jährige das erste Mal wieder zum Fußball, gehen 750 Fans das erste Mal nach fast anderthalb Jahren wieder zum Fußball. Wieder spielen die Bayern gegen den FCA, diesmal die U23-Mannschaften in der Regionalliga Bayern im Rosenaustadion. Wie fühlt sich das an, nach so langer Pause wieder unterwegs zu sein, wieder im Stadion zu stehen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen