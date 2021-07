FC Augsburg

09.07.2021

Ist das Fan-Projekt des FC Augsburg bald obdachlos?

Plus Das Fan-Projekt, das sich hauptsächlich um junge Fans des FC Augsburg kümmert, verliert seine Heimat im Augsburger Kulturpark West. Neue Räumlichkeiten sind nicht in Sicht.

Von Robert Götz

Manchmal gibt es keinen Strom, Wasser kommt auch nicht immer aus dem Wasserhahn und um ins Internet zu kommen, müssen die Mitarbeiter des FCA-Fan-Projektes in ihren Räumlichkeiten im Kulturpark West schon lange improvisieren. Der Anlaufpunkt für die jungen Fans des FC Augsburg ist einer der letzten Mieter in dem baufälligen Gebäude an der Sommestraße. Das Areal ist längst eine riesige Baustelle und der Mietvertrag des sozialpädagogischen Vorzeigeprojektes läuft Ende des Jahres aus. „Wir sind auf der verzweifelten Suche nach neuen Räumlichkeiten“, sagt Helmut Jesske, Geschäftsführer des Stadtjugendringes, dem Träger des Fan-Projektes. „Auch wenn der Mietvertrag verlängert werden könnte, ist die Situation mehr als ungut.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen