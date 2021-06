Ist der FCA wirklich an Niklas Dorsch dran?

Plus Der defensive Mittelfeldspieler hat bei der U-21-EM stark gespielt und das Interesse vieler Klubs geweckt. Was ihm der FC Augsburg bieten kann.

Der Bedarf ist da. Das hat Stefan Reuter mehrmals betont. Im zentralen Mittelfeld sieht der Geschäftsführer Sport des FC Augsburg noch qualitative Mängel. Da würde er auf dem Transfermarkt gerne tätig werden, was nicht zuletzt nach dem Abgang von Rani Khedira nach Berlin nötig erscheint. Lange Jahre war Daniel Baier der Mittelpunkt des Augsburger Spiels. Die passende Nachfolge haben die FCA-Verantwortlichen noch nicht zufrieden stellend gelöst.