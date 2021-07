Jozo Stanic verlängert und wechselt nach Wehen-Wiesbaden

Der 22-jährige Kroate verlängert seinen Vertrag beim FCA, wechselt aber erneut in die 3. Liga.

Gekommen, um wieder zu gehen: FCA-Eigengewächs ist nach seiner Rückkehr aus Zwickau erneut verliehen worden, hat aber vorher seinen Vertrag beim FC Augsburg verlängert. Diesmal schließt sich der Abwehrspieler dem Drittligisten SV Wehen Wiesbaden an. Das Trainingslager des FC Augsburg am Walchsee in Tirol hat der Kroate schon verlassen.

Wie der FCA mitteilte, verlängerte der 22-Jährige seinen eigentlich noch bis 2023 laufenden Vertrag beim FCA vorzeitig um ein Jahr bis 2024. In der Stellungnahme des Vereins wird Stanic wie folgt zitiert: "Die vergangene Saison in Zwickau hat mir für meine Entwicklung sehr gut getan, weil ich viel Spielpraxis sammeln konnte."

Der Traum von Stanic bleibt die Bundesliga mit dem FC Augsburg

Diese Entwicklung wolle er nun mit der erneuten Ausleihe fortsetzen, um dann wieder in Augsburg meine Chance zu suchen. "Daher freue ich mich, dass ich den Vertrag bei meinem Heimatverein verlängern konnte und nun in Wehen weitere wichtige Erfahrungen sammeln kann."

In der vergangenen Saison spielte Stanic beim FSV Zwickau eine starke Saison. Beim Tabellenzehnten kam der ehemalige U19-Nationalspieler in 36 von 38 Ligaspielen zum Einsatz und fehlte nur jeweils einmal verletungsbedingt und einmal wegen einer Gelbsperre. Paul Fernie, Sportlicher Leiter beim SV Wehen-Wiesbaden, freut sich über den Transfer wie folgt: "Er hat im letzten Jahr in Zwickau eine sehr starke Runde gespielt und ist ganz sicher noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Wir sind sehr froh, dass wir ihn ausleihen konnten."

Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA, kommentiert den Transfer wie folgt: "Jozo hat durch die Spielzeit in Zwickau einen großen Schritt gemacht. Daher ist es unser gemeinsames Ziel, dass er diese Entwicklung durch die erneute Ausleihe fortsetzt, um dann seinen T." (AZ, eisö)

