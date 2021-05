FC Augsburg

09:26 Uhr

Julian Nagelsmann beim FCA: So begann seine große Karriere

Plus Julian Nagelsmann ist in Landsberg geboren - und hat seine Trainerkarriere beim FCA gestartet, damals noch unter Thomas Tuchel. Mittlerweile zählen beide zu den begehrtesten Trainern Europas.

Von Herbert Schmoll

Eigentlich ist es kaum zu glauben, es klingt nach einem Märchen, doch die Geschichte ist wahr. Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel arbeiteten in der Saison 2007/2008 zusammen beim FC Augsburg. Tuchel als Chef des Nachwuchsleistungszentrums und Trainer der Landesligamannschaft, Julian Nagelsmann stand in diesem Team unter Vertrag und unternahm dort auch seine ersten Schritte als Trainer. Heute zählen beide zu den begehrtesten Trainern Europas, Tuchel arbeitet in England beim FC Chelsea London, Nagelsmann unterschrieb in der vergangenen Woche einen aufsehenerregenden Vertrag beim FC Bayern München. Irgendwie doch ein Fußballmärchen, das seinen Anfang in Augsburg nahm?

