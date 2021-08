Keine Tore, aber ein Punkt: Weinzierl und Glasner sind zufrieden

Plus Beim torlosen Unentschieden bringen weder Eintracht Frankfurt noch der FC Augsburg Erbauliches zustande. Warum die beiden Trainer dennoch ihre Spieler loben.

Wer den Eingangsstatements von Oliver Glasner und Markus Weinzierl auf der Pressekonferenz lauschte, gewann den Eindruck, dass Minuten zuvor Frankfurter und Augsburger ein packendes Bundesligaspiel auf dem gepflegten Grün dargeboten hatten. Derart ausschweifend referierten die Trainer darüber, wie viele Dinge ihre Spieler an diesem heißen Nachmittag formidabel gelöst hätten.