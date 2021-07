FC Augsburg

16:12 Uhr

Kevin Danso hat keine Lust mehr auf den FCA

Am Donnerstag gab es Krach im Trainingslager des FCA.

Plus Vorbei ist die Ruhe im Trainingslager des FC Augsburg. Am Donnerstag musste Kevin Danso das Camp in Tirol verlassen. Wie es jetzt weitergehen könnte.

Ergibt sich die Gelegenheit, nutzt Trainer Markus Weinzierl den kurzen Spaziergang vom Hotel Seehof zum Trainingsplatz, um Einzelgespräche zu führen. Gemeinhin bemüht sich der Trainer des FC Augsburg um Austausch mit seinen Spielern. Nicht immer sind es vielschichtige Gespräche, teils ist es lediglich ein lockerer Plausch und die Frage nach dem eigenen Befinden. Was Weinzierl mit Kevin Danso am Mittwochvormittag zwischen Unterkunft und Rasen zu besprechen hatte, hätte man den Spieler gerne gefragt. Nur Belangloses oder doch arg Wichtiges?

