Krank gemeldet: Kevin Danso lehnt das Trainingsangebot des FCA ab

Der Österreicher betritt im Streit mit dem FCA eine neue Eskalationsstufe: Das Trainingsangebot des Vereins nimmt er nicht wahr, er ist krankgeschrieben.

Kevin Danso und der FC Augsburg - diese Beziehung scheint nicht mehr zu kitten zu sein. Der Österreicher hatte während des Trainingslagers des FCA in Tirol versucht, einen Wechsel zu erzwingen: Er sehe sich aktuell nicht in der Lage, für Augsburg zu trainieren oder zu spielen.

Die Reaktion des FCA: Das Trainingslager war für den Österreicher beendet. Zurück in Augsburg, folgte nun die nächste Eskalationsstufe: Das Trainingsangebot des FC Augsburg werde er nicht wahrnehmen - offiziell, weil er krank geschrieben ist.

Danso hat sich beim FC Augsburg krank gemeldet

FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter sagte dem Kicker: "Wir haben ihm für Samstag ein Training in Augsburg organisiert, aber Kevin hat sich krankgemeldet." Wie es nun weitergeht - darüber tauschen sich der FCA und Dansos Bruder und Berater Emmanuel aus, so Reuter: "In den nächsten Tagen ist ein Gespräch mit Kevin geplant", kündigte Reuter an. "Es muss sich zeigen, ob es eine gemeinsame sportliche Zukunft gibt oder ob wir mit einem anderen Verein eine sinnvolle Lösung finden. Wenn das nicht gelingt, ist die einzige Möglichkeit, den Spieler an seine Pflichten zu erinnern."

14 Bilder Der FCA im Trainingslager: Testspiel-Remis und Ärger über Danso Foto: Klaus Rainer Krieger

Dass für Danso ein Angebot des französischen Erstligisten RC Lens vorliegt, hatte Reuter zuletzt gegenüber unserer Redaktion bestätigt, zugleich aber auch klargestellt: "Es stimmt aber nicht, dass sich das Angebot im mittleren Millionenbereich bewegt. Es ist überhaupt nicht marktgerecht. Lens müsste sehr genau wissen, wie die Marktwerte für Innenverteidiger aktuell taxiert werden." Generell sei man in Augsburg bereit, über eine Ablöse zu sprechen, doch bisher habe man "bei weitem noch kein marktgerechtes Angebot vorliegen", so Reuter weiter.

Reuter ist "unglaublich enttäuscht" vom Verhalten Dansos

Gegenüber dem Kicker machte Reuter keinen Hehl aus seinem Ärger über Danso. Er sei "unglaublich enttäuscht" vom Verhalten des 22-Jährigen, der als 15-Jähriger in die FCA-Jugend gekommen war. "Es ist eine Unsitte, dass Verträge für Vereine bindend sind, aber wenn ein Spieler eine andere Idee hat, dann interessiert ihn sein Vertrag nicht mehr." Der Vertrag Dansos läuft noch bis Sommer 2024, der Österreicher hatten den Kontrakt erst im Januar 2019 langfristig verlängert. (eisl)

