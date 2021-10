Mal wieder wegweisend: Der FCA vor dem Spiel gegen Stuttgart

Der FCA im freien Fall, oder bekommt man noch den Fuß in die Tür. Die Leistung die man in Bochum abgerufen hat wird auf jeden Fall nicht reichen um einen Sieg gegen die Spätzle einzufahren. Du kannst dir in der BL nicht ständig eine Halbzeit leisten die in der Rubrik grottenschlecht abzuheften ist.

Das größte Problem das den Markus verfolgt ist die fehlende Mittelfeldachse, durch die andauernd nötigen Umstellungen kann kein richtiger Spielfluss aufkommen. Dazu kommt dass Gruezo + Strobl nicht das Niveau haben das auf den Positionen eingefordert wird.

Erschwerend obendrauf, die etatmäßigen MS sind verletzt oder in der Come back Phase.

Das zum Thema der Trainer is schuld.

Der VfB ist zwar momentan auch nicht in Topform, noch kein Auswärtssieg, aber sie stellen trotz der Verletzten, die technisch bessere Mannschaft. Lassen wir sie ins Spiel kommen gibt's die nächste Pleite.

Personell hoffe ich dass Dorsch wieder zur Verfügung steht um dann hoffentlich das Mittelfeld zu stabilisieren. Der Aufwärtstrend bei Arne Maier ist da, weiter so. Moravek gibt's den noch, oder liegt er mal wieder auf der Couch und pflegt sein Fahrgestell.

Weinzierl in der PK: " Die Mannschaft hat's kapiert ". Man wird sehen .



