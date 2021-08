Marco Richter geht, Arne Maier kommt

Wiederholt äußerte der Angreifer des FC Augsburg seinen Wechselwunsch. Bei Hertha BSC will er den nächsten Karriereschritt gehen. Im Gegenzug kommt ein Mittelfeldspieler.

Mit dem DFB-Pokalspiel gegen den Greifswalder FC wird der FC Augsburg in die Pflichtspielsaison einsteigen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Nicht nur in dieser Partie wird Angreifer Marco Richter fehlen. Medien hatten am Freitag darüber berichtet, dass der Stürmer Teil eines Tauschgeschäfts sein wird. Der 23-Jährige wechselt zum Ligakonkurrenten Hertha BSC, im Gegenzug leiht der FCA dessen Mittelfeldspieler Arne Maier aus.

Nach Informationen unserer Redaktion entsprechen diese Berichte der Wahrheit. Ein paar Details seien noch zu klären, ehe die Transfers vollzogen werden. Weil auch der Wechsel von Kevin Danso zu RC Lens unmittelbar bevorsteht, gibt der FCA innerhalb kurzer Zeit zwei Eigengewächse ab.

Kevin Danso und Marco Richter wollten FC Augsburg verlassen

Beide hatten in der jüngeren Vergangenheit wiederholt ihren Wechselwunsch geäußert. Vor einem Jahr wollte Olympia-Teilnehmer Richter den FCA verlassen, musste aber bleiben. Unter anderem hatte der 1. FC Köln starkes Interesse am ehemaligen U21-Nationalspieler gezeigt. Die Klubs konnten sich aber nicht auf einen Wechsel einigen. Richter stellte klar: „Das ist kein Geheimnis, dass ich bereit bin für den nächsten Schritt. Ich hoffe, dass es demnächst damit klappt.“ Im Sommer 2019, als Richter bei der U21-EM in Italien und San Marino überzeugt hatte, wurde er mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht.

14 Bilder Der FCA im Trainingslager: Testspiel-Remis und Ärger über Danso Foto: Klaus Rainer Krieger

Während Richter sich mit seiner Situation abfand, sich auf den FCA fokussierte und am Ende der Saison ansprechende Leistungen unter Trainer Markus Weinzierl zeigte, wollte Kevin Danso diesen Weg nicht gehen. Nach Leihen war er im Sommer 2021 zum FCA zurückgekehrt und hätte aufgrund von Verletzungen anderer Spieler hohe Einsatzchancen gehabt. Im Trainingslager in Tirol verweigerte der Abwehrspieler aber die Arbeit und meldete sich anschließend krank. Nach zähen Verhandlungen wird der 22-jährige Österreicher zum französischen Erstligisten RC Lens wechseln. Auch hier standen am Freitag lediglich Modalitäten aus, die den Transfer besiegeln werden.

