Michael Gregoritsch will sich beim FCA endlich durchbeißen

Plus Dass Michael Gregoritsch für die WM-Quali mit Österreich nicht nominiert wurde, sieht der 27-Jährige auch als Chance. Eine Ausleihe im Winter ist für den Mittelfeldspieler kein Thema.

Die Nachricht, dass er nicht zu den letzten WM-Qualifikationsspielen Österreichs eingeladen ist, erhielt Michael Gregoritsch von Trainer Franco Foda persönlich. Schon zwei Tage vor der Bekanntgabe der Nominierung. Das rechnet der österreichische Offensivspieler des FC Augsburg Foda hoch an. „Es war natürlich enttäuschend, aber ich hatte mit dem Nationaltrainer ein super Gespräch. Er hat ja lange festgehalten an mir, obwohl ich dieses Jahr wenig Spielzeit hatte. Da ist es für den Nationaltrainer schwer, Argumente zu finden, einen einzuladen. Es war klar, dass es jetzt einmal passieren würde.“