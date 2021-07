Mit Götze, Iago und Uduokhai: So startete der FCA ins Training

Plus Der FCA hat die Vorbereitung begonnen. Die Nationalspieler fehlten noch, dafür gab der Klub Änderungen im Funktionsteam bekannt.

Ein bisschen besser hätte das Wetter durchaus sein können. Windig, kalt, ab und an Regen, ein Sommertag sieht anders aus. Andererseits waren die Spieler des FC Augsburg wohl ganz froh, dass es nicht so heiß war.