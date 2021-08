Muss der FCA seinen Kader noch verstärken? Das sagt Stefan Reuter

Plus Mit etlichen verletzten Spielern bereitet sich der FCA auf das Spiel gegen Bayer Leverkusen vor. Sport-Geschäftsführer Reuter äußert sich zur Partie und zu möglichen Transfers.

Stefan Reuter wirkte sichtlich überrascht. Dass der FC Augsburg auf fremden Plätzen weit seltener als Sieger vom Platz geht als der Gastgeber, das dürfte dem Sport-Geschäftsführer hinlänglich bekannt gewesen sein. Dass der letzte Auswärtssieg aber beinahe ein halbes Jahr zurückliegt, darüber wunderte sich Reuter dann doch. "Vielleicht müssen wir uns das mal genauer anschauen", sagte der 54-Jährige im Bauch des Frankfurter Stadions.