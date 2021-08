FC Augsburg

19:12 Uhr

Nach Auftaktniederlage: Weinzierl will mit dem FCA in kleinen Schritten zum Erfolg

Aufwärmen mit Ball: Die Spieler des FC Augsburg bereiten sich auf die Partie am Samstag in Frankfurt vor.

Plus FCA-Trainer Markus Weinzierl hat auch positive Erkenntnisse aus dem 0:4 gegen Hoffenheim gezogen. In Frankfurt hofft er auf Besserung. Ein Stürmer fehlt aber noch.

Von Marco Scheinhof

Markus Weinzierl ist sich treu geblieben. Bei ihm ist es zur Gewohnheit geworden, Auftaktspiele zu verlieren. Egal, ob am Beginn einer neuen Saison oder am Anfang einer Tätigkeit bei einem Verein. Von Gewohnheiten trennt sich man sich eben so schlecht. Wie etwa von einer Zigarette nach einem guten Essen oder einem Glas Rotwein zu einem perfekt gegrillten Steak. Wobei der Trainer des FC Augsburg in seinem Fall nichts gegen eine Umgewöhnung hätte. Ein Auftaktsieg macht das Leben leichter als ein 0:4 gegen Hoffenheim.

