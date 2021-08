FC Augsburg

06:25 Uhr

Nächste Heimniederlage: Wieder fällt der FCA auseinander

Plus In der Schlussphase bieten die Augsburger den Gästen aus Leverkusen viel Platz zum Kombinieren. Das führt zu einer hohen Niederlage. An Naivität alleine liegt es nicht.

Von Marco Scheinhof

Felix Uduokhai suchte nach Worten. Der Innenverteidiger des FC Augsburg hatte die unangenehme Aufgabe, das 1:4 gegen Bayer Leverkusen zu erklären. Er sitzt im Presseraum der WWK-Arena, die Partie ist gerade erst einmal gut 15 Minuten vorbei. Uduokhai ist anzusehen, dass ihn das Erlebte beschäftigt. Der FCA hatte gerade die zweite Heimniederlage in dieser Saison kassiert, die zweite mit vier Gegentoren. Wieder waren die Augsburger in den letzten Minuten vom Gegner vorgeführt worden. Wie schon vor zwei Wochen beim 0:4 gegen Hoffenheim. Wieder hatten sie weiter nach vorne gestürmt, das Abwehrverhalten dabei vernachlässigt. Markus Weinzierl hatte das gegen Hoffenheim naiv genannt, nun wiederholte er diese Ansicht. Aber ist es wirklich nur naiv, zweimal den gleichen Fehler zu wiederholen?

