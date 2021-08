Nächster Verein: Moritz Leitner wechselt in die Schweiz

Zweimal stand er beim FC Augsburg unter Vertrag, jetzt wechselt er zum FC Zürich. Seine größten Erfolge feierte er mit Borussia Dortmund.

Mit 28 Jahren unternimmt Moritz Leitner einen Neuanfang als Profifußballer. Mal wieder. Der Mittelfeldspieler wechselt zum FC Zürich und unterschrieb beim Erstligisten einen Einjahresvertrag. Überzeugt zeigen sich die Verantwortlichen nach der Verpflichtung Leitners. FCZ-Sportchef Marinko Jurendic erklärte daher: „Moritz Leitner hat eine hohe Spielintelligenz und will Verantwortung auf dem Platz übernehmen. Mit seiner Persönlichkeit und mit seinen fußballerischen Fähigkeiten soll er Einfluss auf das Spiel nehmen und unser Team spielerisch weiter stärken.“

Manuel Baum holte Moritz Leitner zum zweiten Mal zum FC Augsburg

Das erinnert an Leitners Zeit beim FC Augsburg. Im Januar 2011 hatte ihn der damalige Zweitligist ausgeliehen, 2017 dann fest verpflichtet. Trainer Manuel Baum hatte sich für Leitner eingesetzt, der ehemalige Realschullehrer kannte den Spieler aus Münchner Tagen. Doch glücklich verlief die zweite Phase in Augsburg nicht. Leitner konnte den ihm anhaftenden Ruf eines schlampigen Genies nie ablegen. Auch Baum brachte ihn nicht in die Spur.

Moritz Leitner bei einem Gastspiel als BVB-Profi in Augsburg. Foto: Ulrich Wagner

Im Nachwuchs von 1860 München war Leitner ausgebildet worden, in dessen Zweitligateam machte er ersten Schritte im Profifußball. Borussia Dortmund wurde auf den schmächtigen Kerl mit dem feinen Füßchen aufmerksam, verpflichtete Leitner als Investition für die Zukunft – ehe andere Klubs zuvorkamen. Nach einer vielversprechenden Leihe zum FCA erlebte er zwischen 2011 und 2013 beim BVB seine beste Zeit im Profifußball. In der U21 trug er in 24 Länderspielen das Nationaltrikot und erzielte sieben Treffer, er lief in der Champions League auf, gewann die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal.

Daran konnte Leitner nie anschließen, weder beim VfB Stuttgart, bei Lazio Rom, beim FCA oder bei Norwich City. Oft war in seiner Karriere von einem Neuanfang die Rede, auch jetzt bei Leitners achtem Verein in Zürich. (joga)

