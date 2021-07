FC Augsburg

15:23 Uhr

Neuzugang Niklas Dorsch gibt wohl sein Debüt für den FC Augsburg

Plus Nach der Absage des Spiels gegen Ingolstadt steht im Trainingslager nur der Test gegen Qarabag auf dem Programm.

Von Johannes Graf

Am Ende des Vormittagstrainings lässt Markus Weinzierl seine Spieler Elfmeter schießen. Einmal mehr erzeugt der Cheftrainer des FC Augsburg eine Drucksituation, Siegeswille will er sehen, Wettbewerbscharakter erzeugen. Am heutigen Donnerstagabend spielen die FCA-Profis nicht mehr gegeneinander, sie sollen zusammen gegen Qarabag FK gewinnen (18 Uhr). Regen ist angesagt, doch die Spieler werden beim Warm-Up vor dem Test verschont. Graue Wolken verhängen die Gipfel des Kaisergebirges, das Nass von oben bleibt aber aus. Kevin Danso läuft lockere Runden um den Platz, während die Kollegen Standardsituationen einstudieren.

