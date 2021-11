FC Augsburg

Niederlage gegen Wolfsburg: Wenn die Routiniers einmal schwächeln

Plus Gerade in der ersten Halbzeit können die erfahrenen Spieler des FC Augsburg beim 0:1 in Wolfsburg keine Akzente setzen. Weinzierl weiß, woran er arbeiten muss.

Von Robert Götz

Rafal Gikiewicz ist nach den Spielen des FC Augsburg immer ein gesuchter Gesprächspartner. Der Torhüter ist ein Mann der klaren Worte, scheut vor Kritik nicht zurück. In der vergangenen Saison ging es bei den Interviews nur selten um seine Leistung. Die stand fast immer außer Frage, er zählte zu den notenbesten Torhüter der ganzen Bundesliga. Darum verlängerte der FCA im Juli den eigentlich bis zum 30. Juni 2022 datierten Vertrag mit dem 34-jährigen Polen vorzeitig bis 2023 mit der Option für ein weiteres Jahr.

