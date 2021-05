Niederlechner kritisiert Herrlich: "Zu viel meine Meinung geäußert"

Nach der Niederlage beim VfB Stuttgart spricht der Angreifer des FC Augsburg Klartext. Er äußert sich zu Herrlich und einem Mitspieler.

Der Abend hatte für Florian Niederlechner kein schönes Ende genommen. Zwischenzeitlich schien der FC Augsburg auf dem richtigen Weg. Gegen den VfB Stuttgart hatte der Angreifer in der 58. Minute den ersehnten Ausgleich erzielt. Dieser war verdient und seine Mannschaft drängte auf den zweiten Treffer. Doch just in diese Phase hinein erzielte der Gastgeber das 2:1, das letztlich den Endstand bedeutete. "Es ist absolut bitter. Wir hängen unten drin. Und dann verlierst du so ein Spiel, dass du eigentlich nicht verlieren darfst", sagte Niederlechner im TV-Interview am Spielfeldrand.

Niederlechner ärgerte sich über die vergebenen Chancen, unzählige Male versäumten die Augsburger Treffer, und erhielten so keinen Lohn für ihren engagierten Auftritt. Der Angreifer störte sich aber auch am Abwehrverhalten seiner Mitspieler, speziell an dem von Reece Oxford vor dem zweiten Gegentor von Sasa Kalajdzic. "Reece weiß, dass er hochgehen muss. Vielleicht hat er abgeschaltet. Das ist viel zu schlecht verteidigt. Da muss man ganz ehrlich sein, die Kritik muss man akzeptieren. Er wird es nicht anders sehen." Niederlechner baute seinen Mitspieler wenigstens noch auf. "Ich bin sicher, er wird es nächste Woche besser machen." Dann steht das nächste Endspiel an. Zu Gast sein wird in der Augsburger Arena der SV Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr). Mehr Abstiegskampf geht nicht.

Florian Niederlechner: "Habe es null komma null verstanden"

Frust hatte sich in Niederlechner aufgestaut. Aber nicht nur wegen der Fehler und der Niederlage beim VfB Stuttgart, die den FC Augsburg endgültig in akute Abstiegsgefahr manövrierte. Niederlechner nutzte das TV-Interview nach dem Spiel in der leeren Stuttgarter Arena, um mit seinem ehemaligen Trainer Heiko Herrlich abzurechnen. Dieser hatte Niederlechner in der Rückrunde nur selten in die Startelf beordert. Niederlechner stockte zunächst bei der Frage nach seinem Befinden unter Herrlich. Sagte dann, jetzt müsse er aufpassen. Als er sich gesammelt hatte, erklärte Niederlechner: "Das war keine leichte Zeit für mich in den letzten Wochen. Ich habe es null Komma null verstanden, weil ich in der Rückrunde wieder richtig gut drauf war."

Niederlechner wurde noch deutlicher: "Ich habe leider einmal zu viel etwas gesagt und meine Meinung geäußert. Danach bin ich in den letzten Wochen draußen gehockt. Was ich leider nicht verstehen konnte, weil wir mitten im Abstiegskampf sind. Das war die Entscheidung vom Ex-Trainer, das muss man akzeptieren."

Florian Niederlechner lobt den Umgang mit Markus Weinzierl

Während Niederlechner das Verhalten seines ehemaligen Trainers kritisierte, lobte er den Umgang mit Markus Weinzierl. "Er hat mir sofort das Vertrauen geschenkt und mir gesagt, was ich machen soll." Wirklich freuen wollte sich Niederlechner über seinen zwischenzeitlichen Ausgleich allerdings nicht. "Ganz ehrlich: Ich hätte lieber einen Punkt geholt oder gewonnen."

Lesen Sie mehr dazu:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.