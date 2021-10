FC Augsburg

18:26 Uhr

Nur sechs Punkte aus neun Spielen: Die Mängelliste des FC Augsburg ist lang

Markus Weinzierl kam in Mainz kaum mehr an seine Spieler (hier Arne Maier) nach dem frühen Rückstand ran.

Plus Kaum Torchancen, viel zu viele Gegentore und eine Mannschaft, die nicht wirklich eine ist: Die Augsburger geben derzeit ein erschreckendes Bild ab.

Von Marco Scheinhof

Das 1:4 beim FSV Mainz 05 wirkt in Augsburg noch immer nach. Die Vorstellung der Mannschaft war erschreckend und lässt wenig Hoffnung für das Zweitrunden-Pokalspiel am Mittwoch (18.30 Uhr) beim VfL Bochum. Es gibt etliche Gründe, warum es beim FCA derzeit in der Fußballbundesliga nicht läuft.

