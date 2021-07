Infos zum Testspiel FC Augsburg gegen PSG: Termin und Übertragung im Live-Stream

Im Testspiel zur Vorbereitung auf die neue Saison trifft der FC Augburg auf den PSG. Alle Infos rund um Termin und Übertragung der Partie gibt es hier.

Der FC Augsburg bereitet sich auf die neue Bundesliga-Saison vor und hat sich mit Paris St. Germain wie bereits im letzten Jahr im Test gegen Ajax Amsterdam einen europäischen Top-Club als Sparringspartner gesichert. Zuletzt hatte der Ärger mit den Innenverteidiger Kevin Danso die Bundesliga-Vorbereitungen des FCA überschattet - geklärt ist die Situation um die Arbeitsverweigerung des Verteidigers noch immer nicht.

Im Spiel gegen Paris St. Germain wird Danso nicht dabei sein, da er sich zuletzt krank gemeldet hatte und weder für den FCA trainieren, geschweige denn spielen wolle. Doch auch die Pariser dürften nicht mit ihrer herkömmlichen Besetzung auflaufen - EM und Copa America sind erst seit Kurzem vorbei und einige Profis wie Neymar oder Angel di Maria werden wohl noch im Urlaub sein.

Wird das Spiel zwischen dem FC Augsburg und Paris St. Germain auch im Free-TV übertragen? Gibt es eine Übertragung im Live-Stream? Alle Antworten haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengestellt.

FC Augsburg - Paris St. Germain: Termin und Uhrzeit des Testspiels auf einen Blick

Alle wichtigen Eckdaten zur Partie zwischen dem FCA und St. Germain finden Sie hier auf einen Blick:

Spiel: FC Augsburg vs. Paris St. Germain

vs. Ort: Stade de la Source, Orléans , Frankreich

Stade de la Source, , Datum: Mittwoch, 21. Juli 2021

Mittwoch, 21. Juli 2021 Anstoß: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Übertragung im Free-TV : keine Übertragung

: keine Übertragung Übertragung im Stream: FCA-TV

FC Augsburg - PSG: Übertragung live im Stream

Das Testspiel zwischen dem FCA und dem PSG wird es nicht im Free-TV zu sehen geben. Auch der Pay-TV Sender Sky zeigt die Begegnung nicht. Sie können die Partie einzig über den Online-Streaming-Service des FCA sehen, der jedoch nicht kostenlos zur Verfügung steht.

Über diesen Link gelangen sie direkt zum Live-Stream von FCA-TV. Um den Stream ansehen zu können, müssen Sie allerdings ein Abonnement abschließen, für das monatlich 2,99 Euro fällig werden. Bei einmaliger Zahlung kostet der Service jährlich 19,07 Euro. Neben der Übertragung des Testspiels stehen etwa 30 Minuten nach Abpfiff auch eine Zusammenfassung sowie Stimmen zum Spiel auf Abruf zur Verfügung.

FCA gegen PSG: Wie stehen die Chancen für den FCA?

Obwohl der französische Club wohl nicht mit allen Edel-Profis antreten wird, ist der Klassenunterschied zwischen den beiden Vereinen enorm. Laut Transfermarkt.de beläuft sich der Marktwert von Paris St. Germain auf über 860 Millionen Euro, während der FCA auf gerade einmal 98 Millionen Euro kommt. In den letzten beiden Jahren lief es nicht ganz rund für den PSG, da sie 2020 im Finale der Champions League am FC Bayern München scheiterten und auch 2021 ihre Chance auf den renommierten Titel im Halbfinale verpassten. Im letzten Jahr musste der Titelverteidiger sogar die französische Meisterschaft an Lille abgeben und wurde in der Ligue 1 "nur" Zweiter.

Rafal Gikiewicz Foto: Stefan Puchner, dpa (Archivbild)

Dennoch gehört der Pariser Club zu den weltweiten Top-Vereinen und spielt im Gegensatz zum FCA in einer anderen Gewichtsklasse. Für die Augsburger ist es jedoch eine gute Chance ihre Spieler gegen einen Top-Verein zu testen und somit an der Taktik für die neue Saison zu schrauben - auch wenn Paris Größen wie Neymar und Mbappé im Spiel gegen den FCA wohl fehlen werden. (AZ)